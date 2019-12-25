Ускоритель будет установлен на ТЭЦ КНР в следующие 3-5 лет.

В Томске разработали ускоритель для очистки воздуха в Китае. Об этом заявили представители местного политехнического университета. Они разработали импульсный электронный ускоритель, позволяющий избавляться от вредных дымовых выбросов.

Технология, предложенная учеными ТПУ, основана на использовании импульсного электронного пучка. Эксперименты показали, что с его помощью можно эффективно удалять из воздуха токсичные соединения - оксиды азота и оксид серы сообщение Томского политехнического университета

Ученые рассказали, что система очистки будет применяться на китайских ТЭЦ. Вредные вещества будут оседать на фильтрах, а после собираться в сосуд в виде вторичного сырья. Затем этот материал ждет утилизация. Осадок из твердых микрочастиц можно использовать как минеральные удобрения.

Напомним, что ТЭЦ в Китае являются основными источниками получения энергии. Технология из Томска позволит иностранцам решить ряд экологических проблем. Ускорители будут установлены на ТЭЦ через 3-5 лет.

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