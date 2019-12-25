В исследовании ученым помог GalWeight.

Ученые выяснили, сколько всего материи содержится во Вселенной. Об этом рассказали представители Калифорнийского университета в Риверсайде в публикации для издания "Популярная Механика". Ученые считают, что им удалось выполнить одну из основных задач космологии - определить количество материи во Вселенной.

Нам удалось получить самые точные результаты на основе метода измерения скоплений галактик. Инструмент GalWeight позволил определить массу каждого отдельного скопления, что очень важно для точных измерений Джиллиан Уилсон, автор работы

Специалисты использовали инструмент GalWeight, который способен определять массу скоплений галактик на основе информации об орбитах отдельных галактик. При помощи каталога Sloan Digital Sky Survey удалось создать выборку. Затем ученые объединили данные с результатами аналогичных проектов. В результате установлено, что материя занимает около 31% от суммарного количества энергии и вещества во Вселенной.

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