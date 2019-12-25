Находки показались ученым из-за выхода мыса Иризар на побережье.

Из-за таяния снега в Антарктиде ученые обнаружили мумии пингвинов. О находке рассказали ученые из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне. Исследователи считают, что глобальное потепление увеличило среднегодовую температуру в море Росса на 1,5-2 градуса по Цельсию за последние 40 лет. Спутниковые снимки мыса Иризар на побережье региона показали, что он постепенно выходит из-под снега. Там можно обнаружить объекты, которые ранее были недоступны из-за вечной мерзлоты.

Наша экспедиция обнаружила старые и, казалось, свежие останки пингвинов вперемешку, хотя они относятся к разным периодам заселения мыса...За все годы, что я занимаюсь исследованиями в Антарктиде, никогда не видел ничего подобного Стивен Эмсли, глава экспедиции

Экспедиция нашла скопления гальки, которые оказались следами обитания пингвинов Адели. Они используют камни при строительства гнезд. В трех курганах ученые нашли кости, а также две мумии животных, пятна гуано и относительно свежие тушки с перьями. некоторые объекты успели покрыться лишайником, другие - только начали разлагаться из-за высокой температуры.

В публикации для Geology представлены результаты радиоуглеродного исследования тушек. Оказалось, что "свежие" останки относятся к особям, которые заселяли Иризар в период с пяти тысяч до 800 лет до нашей эры.

Кусто предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде.

Фото: Стивен Эмсли

