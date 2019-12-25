Внук Жак-Ива Кусто рассказал, что пингвины в Антарктиде находятся на грани исчезновения.

Филипп Кусто, внук Жак-Ива Кусто, предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде. Об этом эколог и защитник мирового океана рассказал в интервью для "РИА Новостей". По словам эксперта, животные пропадут из данного региона из-за проблемы изменения климата.

Этот год был одним из самых жарких в Антарктиде, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса Филипп Кусто

Специалист объяснил, что у него с женой растет ребенок. Уже при ее жизни пингвины исчезнут из Антарктиды. По словам Кусто, не исключено, что некоторые виды останутся обитать на территории Аргентины.

Также Кусто рассказал, что сейчас экоактивистам удалось защитить около шести процентов морских акваторий. Эксперт планирует создать специальный заповедник, который защитит 10 процентов Мирового океана.

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