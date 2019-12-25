Об этом рассказал внук Жак-Ива Кусто.

Самый большой "мусорный остров" в океане достиг размеров Франции. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказали внук Жак-Ива Кусто Филипп и его супруга Ашлан Брок. Специалисты занимаются защитой мирового океана.

У нас есть пять огромных "мусорных островов" посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений... Туда попадает пластик изо всех точек мира сообщение экоактивистов

Эксперты рассказали, что самый большой "мусорный остров" находится в акватории Тихого океана. Он превышает по размеру американский штат Техас. По словам Кусто, чаще всего подобные объекты состоят из пластика, который попадает в океаны из рек.

Напомним, что внук Жак-Ива Кусто руководит природоохранным фондом EarthEcho International. Экологи привлекают молодежь к решению проблем мирового океана, очистке рек от загрязнений.

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