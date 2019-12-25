В Сингапуре 5,7 миллиона жителей выбросили 1470 тонн пластиковых упаковок сверх нормы.

В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса. Об этом сказано в докладе по итогам конференции организации по торговле и развитию.

Сообщается, что эксперты указывают на побережье мирового океана засорено средствами защиты, которые выбрасывают люди. Опасность также вызывают службы доставки, ставшие популярными во время пандемии. Отмечается, что все товары доставляются в упаковке из пластика, который также позже выбрасывается и оказывается в океане.

В качестве примера приводят Сингапур, где 5,7 миллиона жителей выбросили 1470 тонн пластиковых упаковок сверх нормы

Экологи говорят и о положительных тенденциях, вызванных пандемией. Например, из-за неё остановился ряд предприятий, поэтому выбросы парниковых газов уменьшились на пять процентов.

Ранее мы писали, что экологи Петербурга за неделю собрали 2,5 тонны опасных отходов.

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