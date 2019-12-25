Всю неделю специалисты проводили работы по ликвидации аварии на территории рядом с Церковью святого мученика Иулиана Тарсийского.

Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что экологи Петербурга за неделю собрали 2,5 тонны опасных отходов. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

Отмечается, что больше всего отохотив было ртутьсодержащих и химических. На утилизацию вывезли 1627,3 кг ртутьсодержащих и 816,9 кг химических отходов, 250 кг нефтесодержащих отходов и 724 единицы люминесцентных ламп. Также специалисты устраняли пленку нефтепродуктов на реке Большая Невка в районе Выборгской набережной.

Также с 20 по 26 июля специалисты ликвидировали аварию на территории рядом с Церковью святого мученика Иулиана Тарсийского.

Ранее мы сообщали о том, что первые дожди накроют Петербург уже через час.

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