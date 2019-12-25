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Первые дожди накроют Петербург уже через час
Сегодня, 8:54
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Alena_Zinovieva

Первые дожди накроют Петербург уже через час

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Осадки стоит ждать на юге города.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook рассказал, в каких районах Петербурга прольются первые дожди, и когда их ждать.

По словам синоптика, первые дожди начнутся на юге города уже через час-полтора. Также он пообещал горожанам "конвективное ненастье" с ливнями, грозой и градом. Осадки ограничат дневной прогрев воздуха. Столбики термометров сегодня поднимутся до +23…+25 градусов.

Ранее мы писали, что в Ленобласти после полудня ожидаются грозы.

Фото: Facebook / Михаил Леус

Теги: дожди, михаил леус, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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