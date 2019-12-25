На Петербург надвигается конвективное ненастье

Приближающийся циклон принесет с собой дожди и грозы.

Во вторник, 28 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние передняя часть приближающегося циклона. Облака в небе над городом уплотнятся, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами сильные, возможен град. Все это ограничит дневной прогрев. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температура воздуха в Петербурге составит +23…+25 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее о ливнях и грозах в Петербурге 28 июля также предупреждали в МЧС.

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