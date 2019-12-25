Петербуржцев предупредили о ливнях и грозах 28 июля

Порывы ветра при грозе могут достигать 15 м/с.

Теплая и солнечная погода, которая радовала петербуржцев в воскресенье и понедельник, сменится ливнями и грозами во вторник, 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Сегодня будет дуть юго-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Порывы при грозе могут достигать 15 м/с.

Спасатели рекомендуют горожанам не покидать дома в плохую погоду и держать закрытыми двери и окна при грозе. По прогнозам синоптиков, такая же погода ждет петербуржцев в среду, 29 июля.

Ранее мы писали, что петербуржец заметил мираж на Ладоге.

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