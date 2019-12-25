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Петербуржец заметил мираж на Ладоге
Сегодня, 19:47
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smirenny

Петербуржец заметил мираж на Ладоге

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Мужчина встретил рассвет и поделился фото в соцсетях.

Сегодня днем, 27 июля, петербуржец поделился в соцсетях фотографиями, на которых запечатлел необычное оптическое явление. 

Антон Кубышкин сообщил, что чуть не замерз, но впечатления получил незабываемые: благодаря тому, что опустился холодный слой воздуха, на Ладоге появились миражи. По мнению очевидца, некоторые напоминали мосты через Неву в городе. Наблюдая за такой картиной представляешь "затерянных в бескрайних водах океана моряков, мечтающих ступить на сушу".

Петербуржец рассказал, что сидел на берегу, мерзнул, но продолжал фотографировать, а на утро смог запечатлеть и красивый рассвет. 

Ранее мы писали, что проект "Открытый город" официально получит 10 млн рублей из бюджета Петербурга.

Фото: vk.com/grib_spb

Теги: ладога, мираж, мираж на ладоге, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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