Петербуржец заметил мираж на Ладоге

Сегодня днем, 27 июля, петербуржец поделился в соцсетях фотографиями, на которых запечатлел необычное оптическое явление.
Антон Кубышкин сообщил, что чуть не замерз, но впечатления получил незабываемые: благодаря тому, что опустился холодный слой воздуха, на Ладоге появились миражи. По мнению очевидца, некоторые напоминали мосты через Неву в городе. Наблюдая за такой картиной представляешь "затерянных в бескрайних водах океана моряков, мечтающих ступить на сушу".
Петербуржец рассказал, что сидел на берегу, мерзнул, но продолжал фотографировать, а на утро смог запечатлеть и красивый рассвет.
Ранее мы писали, что проект "Открытый город" официально получит 10 млн рублей из бюджета Петербурга.
Фото: vk.com/grib_spb
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