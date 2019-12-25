Петербуржец заметил мираж на Ладоге

Мужчина встретил рассвет и поделился фото в соцсетях.

Сегодня днем, 27 июля, петербуржец поделился в соцсетях фотографиями, на которых запечатлел необычное оптическое явление.

Антон Кубышкин сообщил, что чуть не замерз, но впечатления получил незабываемые: благодаря тому, что опустился холодный слой воздуха, на Ладоге появились миражи. По мнению очевидца, некоторые напоминали мосты через Неву в городе. Наблюдая за такой картиной представляешь "затерянных в бескрайних водах океана моряков, мечтающих ступить на сушу".

Петербуржец рассказал, что сидел на берегу, мерзнул, но продолжал фотографировать, а на утро смог запечатлеть и красивый рассвет.

Ранее мы писали, что проект "Открытый город" официально получит 10 млн рублей из бюджета Петербурга.

Фото: vk.com/grib_spb