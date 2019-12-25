Проект "Открытый город" официально получит 10 млн рублей из бюджета Петербурга

Проект реализуется в Петербурге с 2016 года.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что проект "Открытый город" получит 10 млн рублей из бюджета Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже подписал постановление городского правительства о предоставлении в этом году соответствующей субсидии.

Напомним, что программа "Открытый город" существует с 2016 года. Она реализуется по инициативе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Проект позволяет горожанам бесплатно посещать экскурсии, квесты и лекции в зданиях-памятниках и просто старинных особняках, ранее недоступных для визита.

Ранее мы сообщали о том, что Исаакиевский собор за 11 дней посетили 43 тысячи человек.

Фото:Piter.TV