Петербургские власти выделят 10 млн рублей для проекта "Открытый город"

Благодаря проекту десятки тысяч горожан бесплатно посещают ранее закрытые объекты культурного наследия.

Смольный выделит 10 миллионов рублей на поддержку проекта "Открытый город". Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 21 июля.

Беглов напомнил, что проект позволяет 30 тысячам горожан бесплатно посещать экскурсии, квесты и лекции в зданиях-памятниках и просто старинных особняках, ранее недоступных для визита. Прогулки сопровождаются положительными отзывами, заметил губернатор. Субсидию куратору проекта, Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры, выделят из городского бюджета.

Проект "Открытый город" работает в Петербурге уже четыре года, за это время горожане смогли рассмотреть изнутри порядка 150 объектов культурного наследия. Во время пандемии в текущем году живые экскурсии перешли в онлайн-формат.

Малая Спасская, дом Лихачева и военный бункер. Экскурсия по "Русскому Оксфорду".

Фото: Piter.TV