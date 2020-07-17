Малая Спасская, дом Лихачева и военный бункер. Экскурсия по "Русскому Оксфорду"

Экскурсовод Артем Кирпеченок специально для Piter.TV провел экскурсию по местам, которые в начале XX века называли самым приятном кварталом Петербурга, а в советское время районом еврейской бедноты.
Именно этот район прозвали "Русским Оксфордом" из-за научных объектов и зеленых насаждений.
Во время экскурсии мы увидели уникальное смешение стилей на небольшой территории: деревянные дачи начала XX века, постройки ленинградского авангарда, типовую застройку конца 60-х годов и уникальный парк Лесотехнической академии.
Фото и видео: Piter.TV
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