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Малая Спасская, дом Лихачева и военный бункер. Экскурсия по "Русскому Оксфорду"

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Piter.TV прошел по историческим местам у Площади Мужества, которые за сотню лет изменились до неузнаваемости.

Экскурсовод Артем Кирпеченок специально для Piter.TV провел экскурсию по местам, которые в начале XX века называли самым приятном кварталом Петербурга, а в советское время районом еврейской бедноты.

Именно этот район прозвали "Русским Оксфордом" из-за научных объектов и зеленых насаждений.

Во время экскурсии мы увидели уникальное смешение стилей на небольшой территории: деревянные дачи начала XX века, постройки ленинградского авангарда, типовую застройку конца 60-х годов и уникальный парк Лесотехнической академии.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: петербург, площадь мужества, русский оксфорд, экскурсии
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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