Директор ГМП "Исаакиевский собор" добавил, что все льготы для посетителей сохранены.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что Исаакиевский собор за 11 дней посетили 43 тысячи человек. Об этом сообщил директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.

Напомним, что колоннада Исаакиевского собора возобновила работу 16 июля. За это время специалисты зафиксировали около 43 тысяч посещений. При этом уточняется, что посещаемость уменьшилась по сравнению с той, которая была в допандемическое время, в 10 раз.

Отмечается, что в настоящее время, все льготы для посетителей сохранены.

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Фото:Piter.TV