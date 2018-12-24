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Ди Каприо подписал петицию в защиту косаток в Приморье

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В приморской бухте под Находкой в центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух.

Актер Леонардо Ди Каприо на личной странице в Facebook обратился к подписчикам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух в Приморском крае.

Пожалуйста, подпишите петицию, приведенную ниже, и выступайте вместе со мной против негуманного вылова косаток и белух в России.

Леонардо Ди Каприо

В приморской бухте под Находкой в центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. Уголовное дело уже завели, но так просто отпустить их не могут, для этого нужно согласование нескольких ведомств. Зоозащитники бьют тревогу, так как этих животных нельзя столько держать в неволе. Некоторые уже погибли.

Петицию подписали более 880 тысяч человек. 

Письмо Владимиру Путину уже написала Памела Андерсон, обратился с просьбой и французский океанограф Жан-Мишель Кусто. И вот 22 февраля Путин дал приказ решить судьбу животных до 1 марта.

Фото: Леонардо Ди Каприо/ Facebook; Change.org

 

 

Теги: белухи, ди каприо, косатки, приморье
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Картина дня,

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