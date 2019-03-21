Видео: в Приморский океанариум привезли восемь пингвинов Гумбольдта

Они уже подружились со старожилами.

Восемь новых пингвинов Гумбольдта успешно прошли карантин и переехали в экспозицию "Полярный мир" океанариума. Сейчас они привыкают к незнакомой обстановке нового дома, условия в котором максимально приближены к природным. Об этом сообщает пресс-служба океанариума.

Пингвины чувствуют себя хорошо, новички повторяют поведение "старичков" и быстрее адаптируются – они почти сразу стали выходить из воды и уже на второй день после переезда начали принимать корм на суше. Ксения Любимкина, орнитолог Приморского океанариума

Каждый пингвин каждый день съедает 900 граммов корюшки и мойвы. Кормят их три раза в жизни: легкий завтрак, обед и ужин. Сейчас в экспозиции вместе живут семь мальчиков и семь девочек.

Ранее на видео попала единственная особь черного пингвина.

Фото и видео: Приморский океанариум/ YouTube