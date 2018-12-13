На видео попала единственная особь черного пингвина

"Возможно, это первые в истории кадры черного пингвина".

Телеканал BBC America в своем Facebook опубликовал ролик, на котором запечатлён пингвин редкой черной окраски.

Возможно, это первые в истории кадры черного пингвина. BBC America

Исследователи предполагают, что это может быть единственная и последняя особь с такой необычной окраской. Такую мутацию вызывает меланизм (вариант фенотипа, характеризующийся намного более тёмной по сравнению с другими особями данного вида окраской), подобные явления периодически случаются в природе, но черная окраска привлекает внимание хищников. Именно поэтому такие особи рано погибают, увидеть взрослого черного пингвина считается большой редкостью.

Фото и видео: BBC America/ Facebook