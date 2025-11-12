В МИД РФ считают, что "заказанная изнанка" в Британии не достигала нужного эффекта.

В Москве прокомментировали отставку генерального директора британского BBC Тима Дэйви и руководителя местного новостного подразделения в телевизионной корпорации Деборы Тернесс из-за скандала с редактированием речи американского президента-республиканца Дональда Трампа, отметив, что СМИ в Соединенном королевстве используют западные таблоиды в качестве неназванных пресс-секретарей. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы также оценила материал газеты Financial Times, которая со ссылкой на собственные источники написала о том, что Вашингтон отменил рабочую встречу Владимира Путина и Трампа в Будапеште после получения из Москвы "меморандума по Украине". По словам дипломата, подтасовка фактов стала для британских медиа привычной рутиной.

Это и есть прямая цензура. Для этого берут ножницы, берут клей и вырезают из интервью только то, что нужно. Это уже цензура с извращением. Я рассматриваю это как настоящее информационное преступление. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Клейма ставить негде". Захарова об отставке гендиректора Би-би-си.

