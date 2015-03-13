  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Клейма ставить негде". Захарова об отставке гендиректора Би-би-си
Сегодня, 11:17
142
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Клейма ставить негде". Захарова об отставке гендиректора Би-би-си

0 0

В МИД России напомнили о фейк-ньюс, которые распространяли британские журналисты.

В Москве оценили отставку генерального директора Британской вещательной корпорации (Би-би-си) Тима Дейви. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что на этой телевещательной компании просто "клейма ставить негде", так как они сфабриковали ситуацию в Буче Киевской области и распространяли множество других фейков и вбросов в медиасреду. Соответствующее заявление в комментарии журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же "отредактировала", а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си. Также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные вбросы про Скрипалей...

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова назвала "достойной Агаты Кристи" статью FT о Лаврове и Рубио.

Фото: МИД России

Теги: bbc, мария захарова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии