В МИД России напомнили о фейк-ньюс, которые распространяли британские журналисты.

В Москве оценили отставку генерального директора Британской вещательной корпорации (Би-би-си) Тима Дейви. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что на этой телевещательной компании просто "клейма ставить негде", так как они сфабриковали ситуацию в Буче Киевской области и распространяли множество других фейков и вбросов в медиасреду. Соответствующее заявление в комментарии журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же "отредактировала", а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си. Также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные вбросы про Скрипалей... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

