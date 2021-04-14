Захарова назвала "достойной Агаты Кристи" статью FT о Лаврове и Рубио

В МИД России прокомментировали публикацию западного СМИ о встрече между Лавровым и Рубио в США.

В Москве охарактеризовали как "фантастическую историю" публикацию западного журнала The Financial Times (FT) о встрече главы российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио в Нью-Йорке. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 7 ноября сделала официальный представитель отечественного министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат пояснила, что публикация в данном СМИ о личном контакте между лавровым и Рубио является частью информационной войны, направленной против Кремля.

Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: новости от The Bloomberg вызывают сомнения.

Фото: МИД России