Захарова назвала "достойной Агаты Кристи" статью FT о Лаврове и Рубио
Сегодня, 17:13
lesjasap

В МИД России прокомментировали публикацию западного СМИ о встрече между Лавровым и Рубио в США.

В Москве охарактеризовали как "фантастическую историю" публикацию западного журнала The Financial Times (FT) о встрече главы российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио в Нью-Йорке. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 7 ноября сделала официальный представитель отечественного министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Дипломат пояснила, что публикация в данном СМИ о личном контакте между лавровым и Рубио является частью информационной войны, направленной против Кремля.

Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова: новости от The Bloomberg вызывают сомнения.

Фото: МИД России

Теги: the financial times, мария захарова, мид
