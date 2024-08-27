  1. Главная
Сегодня, 14:43
Захарова: новости от The Bloomberg вызывают сомнения

В МИД России напомнили о статье западного СМИ о новой поставке британского оружия для ВСУ.

Новостное агентство The Bloomberg давно перестало быть средством массовой информации в чистоте своей деятельности, превратившись в сливной информационный бачок. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 7 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Во внешнеполитическом ведомстве таким образом прокомментировали сообщение корреспондентов данного издания. В нем говорилось о том, что власти из Лондона отправили киевскому режиму дополнительную партию ракет Storm Shadow британского производства.

Я давным-давно ставила под сомнение материалы, которые распространяет это информационное агентство. И давным-давно говорила, что оно перестало быть средством массовой информации в чистоте своего жанра и своей деятельности, а стало каким-то сливным бачком без проверки информации.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова: дезертиры из ВСУ исчисляются десятками тысяч в месяц.

Фото и видео: МИД России

Теги: storm shadow, the bloomberg, великобритания, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

