Около 50 человек собрались у здания грузинского МИДа.

В Тбилиси прошли митинги против прямого авиасообщения и отмены виз с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Tbilisi Life.

Около 50 человек собрались у здания грузинского МИДа. Они вышли на улицу с плакатами, в которых критикуют российские власти и руководство Грузии.

Организатором акции протеста выступила оппозиционная партия "Единое национальное мышление". Ее представители считают, что решением о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и отмены виз президент РФ Владимир Путин "фактически объявил Грузию своей губернией".

Напомним, 10 мая Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полеты в Грузию для российских авиакомпаний.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что к концу года страна заслуживает статус кандидата в члены ЕС

Видео: Telegram / Tbilisi Life