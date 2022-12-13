Грузия заявила, что к концу года заслуживает статус кандидата в члены ЕС

Ираклий Гарибашвили провел пресс-конференцию с Йенсом Столтенергом.

Грузия является надежным партнером Североатлантического военного альянса, но страна готова к еще большему углублению сотрудничества с блоком. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сделал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Чиновники выступили перед СМИ в Брюсселе.

У Грузии как у одного из самых надежных и способных партнеров есть довольно хороший опыт с точки зрения внесения вклада в миссии альянса. Мы вносим вклад в безопасность и мир. <...> Мы готовы еще больше углубить наш политический диалог и практическое сотрудничество во всех измерениях. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Напомним, что глава грузинского правительства тправился в Брюссель с рабочим визитом в понедельник 25 апреля. Гарибашвили уже провел переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Премьер Грузии Гарибашвили рассказал о призывах Украины открыть второй фронт против России.

Фото и видео: YouTube / NATO News