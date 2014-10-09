Премьер Грузии Гарибашвили рассказал о призывах Украины открыть второй фронт против России

Ираклий Гарибашвили рассказал о планах оппозиции по развалу страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал местным парламентариям о призывах украинской стороны открыть второй фронт против России. Соответствующее заявление чиновник сделал на очередном заседании местного законодательного органа. Он пояснил, что говорит о руководящих лицах в Киеве, которые сейчас являются сторонникми грузинской оппозиции. Глава правительства призвал коллег не делать из страны боевой полигон.

Их задачей было открытие "второго фронта" в Грузии. Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Представьте, если бы эти люди были сегодня у власти. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Премьер-министр Грузии уверен в том, что если бы оппозиция сегодня находилась у власти в стране, то Грузия лишилась бы независимость, самостоятельность и оказалась бы передана российскому руководству.

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Фото и видео: YouTube / Parliament of Georgia