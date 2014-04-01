Погибла 70-летняя женщина и 86-летний предполагаемый виновник трагедии.

В Татарстане число жертв обрушения квартир в жилом доме выросло до двух. Об этом сообщили представители экстренного ведомства по региону. Новой жертвой трагедии в Зеленодольске стал мужчина, который считался виновником взрыва в жилом многоэтажном здании. Михаил Тимохин проживал на седьмом этаже. По предварительной информации следствия, 86-летний гражданин вырвал шланг от газовой плиты. Помещение быстро заполнилось газом.

В настоящее время известно о пятерых пострадавших. Жильцы дома оперативно эвакуированы из здания. Сейчас решается вопрос о возможности их возвращения в квартиры. Известно, что хлопок газа разрушил шесть квартир.

Напомним, что еще одной жертвой трагедии стала 70-летняя женщина. Она скончалась в реанимационном отделении местной центральной районной больницы.

В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома.

Фото: ГУ МЧС по региону