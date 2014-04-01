В результате обрушения квартир погиб один человек.

В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме. Об этом сообщили журналистам местные представители минздрава. Специалисты отметили, что после обрушения нескольких квартир в Зеленодольске одному пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте инцидента, еще один житель погиб. Ранее в ГУ МЧС говорили о семи раненых и одной жертве. В списке пострадавших несовершеннолетних граждан нет.

Один человек погиб на месте, пятеро пострадавших госпитализированы. Женщина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одному оказана помощь на месте. минздрав по региону

Напомним, что информация о хлопке (по предварительным сведениям - газовоздушной смеси) поступила на пульт диспетчера экстренной службы в 20:44 по московскому времени 29 марта. Инцидент зафиксировано в девятиэтажном одноподъездном здании по улице Ленина, 39А. Пожара после взрыва не произошло. Однако обрушились шесть квартир на седьмом этаже, а также одна на восьмом этаже.

По его информации, детей среди пострадавших нет. В качестве основной вероятной версии случившегося Следственный комитет называет утечку бытового газа. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Казани дети выложили своими телами на снегу слово "школа".

Видео: ГУ МЧС по Татарстану