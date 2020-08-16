По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек. Об этом журналистам рассказала старший помощник главы регионального главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. По данным чиновницы, пациентами стали четверо взрослых граждан и один несовершеннолетний. Инцидент произошел вечером 26 марта в поселении Московский.

Произошел хлопок газа и последующее обрушение кровли жилого строения. В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами. пресс-служба СК РФ по региону

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Проверяются нарушения по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой тяжких вред здоровью людей.

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Фото: Следственный комитет России