Подполковника полиции подозревают в хищении 25 млн рублей.

В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району. Об этом журналистам рассказала старший помощник главы управления Следственного комитета по региону Юлия Иванова. Чиновница заявила, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере.

В надзорном ведомстве полагают, что фигурант расследования не позже февраля текущего года похитил порядка 25 млн рублей. Эти деньги были изъяты у подполковника правоохранительных органов из сейфа. Полиция проводит допрос подозреваемого. В его отношении ведутся следственные мероприятия. Специалисты определяют возможных сообщников преступной деятельности.

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Фото: Piter.tv