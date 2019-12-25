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В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району
Сегодня, 10:12
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lesjasap

В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району

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Подполковника полиции подозревают в хищении 25 млн рублей.

В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району. Об этом журналистам рассказала старший помощник главы управления Следственного комитета по региону Юлия Иванова. Чиновница заявила, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере.

В надзорном ведомстве полагают, что фигурант расследования не позже февраля текущего года похитил порядка 25 млн рублей. Эти деньги были изъяты у подполковника правоохранительных органов из сейфа. Полиция проводит допрос подозреваемого. В его отношении ведутся следственные мероприятия. Специалисты определяют возможных сообщников преступной деятельности.

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Фото: Piter.tv

Теги: мвд, москва, следственный комитет, юлия иванова, ярославский район
Категории: Криминальные происшествия, Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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