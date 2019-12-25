В Москве фиксируется стабильная ситуация с пандемией.

Глава российской столицы Сергей Собянин сообщил об увеличении числа случаев COVID-19 среди пожилых. Об этом чиновник сообщил в интервью журналистам с телеканала "Россия-1". По мнению гостя эфира сейчас ситуация в Москве остается стабильной, но чаще медики регистрируют пенсионеров, зараженных инфекцией COVID-19.

Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало. Сергей Собянин, мэр Москвы

В администрации города подчеркнули, что в большинства граждан России нет медицинских противопоказаний для того, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. Собянин считает, что прививка для многих категорий населения является спасением от проблем.

Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны.

Фото: Первый канал