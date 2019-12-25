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Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны
Сегодня, 10:41
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matveyvn

Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны

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Дальнейшие меры, отметил градоначальник, будут приниматься, исходя из темпов формирования коллективного иммунитета.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил сохранение масочного режима и запрета на проведение массовых мероприятий в Москве после весны и снятия почти всех ограничений. Об этом пишет агентство ТАСС.

Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше.

Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, большая часть ограничений, которые ввели в октябре и ноябре в связи с увеличением заболеваемости COVID-19, уже сняты. Дальнейшие меры, отметил градоначальник, будут приниматься, исходя из темпов формирования коллективного иммунитета.

Ранее мы писали, что с 1 апреля отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку.

Фото: pixabay.com

Теги: масочный режим, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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