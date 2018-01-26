Магомед Манилов ранее был объявлен в розыск.

В Москве задержали участника нападения на известного борца Расула Мирзаева. Напомним, что спортсмена жестоко избили в 2016 году за якобы проявленное им неуважение к Хабибу Нурмагомедову.

В правоохранительных органах уточнили, что задержанным является 28-летний Магомед Манилов. На протяжении нескольких лет молодой человек скрывался от МВД. У полиции было видео преступления, на котором видно, что несколько человек с дубинками и травматическим оружием сначала врываются в квартиру спортсмена, а затем начинают его бить.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело и задержал одного из подозреваемых. Тогда же Магомеда Манилова объявили в розыск. По данным представителей закона, подозреваемому удалось покинуть страну, но недавно но решил вернуться в Москву. Его поймали в этот момент.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT