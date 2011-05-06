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Военные парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах России
Сегодня, 13:40
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phil_k

Военные парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах России

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В этом году планируется задействовать 47 тысяч человек и почти две тысячи единиц военной техники.

Военные парады в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут не только в Москве. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, в парадах планируется задействовать 47 тысяч человек, почти две тысячи единиц военной техники и 200 воздушных судов.

Также Шойгу отметил, что в московском параде в состав механизированной колонны войдут 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

9 мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов.

министр обороны Сергей Шойгу

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в 377 городах и населенных пунктах страны. А парады –  в 28 российских городах.

Как мы сообщали ранее, в этом году Москва планирует снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая. "Бессмертный полк" планируют провести в очном формате

Фото: Pixbaycom

Теги: 9 мая, бессмертный полк, день победы, парад
Категории: Лента новостей, Новости России,

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