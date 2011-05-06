Военные парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах России

В этом году планируется задействовать 47 тысяч человек и почти две тысячи единиц военной техники.

Военные парады в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут не только в Москве. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, в парадах планируется задействовать 47 тысяч человек, почти две тысячи единиц военной техники и 200 воздушных судов.

Также Шойгу отметил, что в московском параде в состав механизированной колонны войдут 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

9 мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. министр обороны Сергей Шойгу

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в 377 городах и населенных пунктах страны. А парады – в 28 российских городах.

Как мы сообщали ранее, в этом году Москва планирует снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая. "Бессмертный полк" планируют провести в очном формате

Фото: Pixbaycom