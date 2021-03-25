Родители и школьники протестуют из-за отсутствия учебного заведения в поселках Вишнёвка и Привольный.

В Казани дети выложили своими телами на СНЕГУ слово "школа", чтобы учебное заведение в городе достроили. Журналисты объяснили, что проблема на протяжении нескольких лет с обучением в образовательных учреждениях фиксируются в поселках Вишнёвка и Привольный. Школьникам приходится идти ежедневно по несколько километров в любую погоду, чтобы добраться до ближайшей школы. Ролик с социальным флешмобом был опубликован вечером 24 марта в социальных сетях.

В интервью "РИА Новостям" старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что ведомство начало проверку по данному факту. Специалист считает, что неприемлемо привлекать несовершеннолетних в подобные акции.

Есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Руслан Галиев, старший помощник прокурора Татарстана

В соцсетях уточнили, что родители пытались обращаться во все инстанции, чтобы проблема решилась. В результате они сняли ролик, в котором обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

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Видео: Telegram/Mash Iptash