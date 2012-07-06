В Татарстане водитель снегохода, сбивший девочку, задержан

У девочки травма плеча, водитель уехал с места происшествия.

Личность водителя снегохода, сбившего накануне в Свияжске 11-летнюю девочку, установлена. Это 31-летний житель посёлка Васильево. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, к тому же он был в свое время судим за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как в действиях водителя усмотрели признаки преступления. В частности, он не только нарушил ПДД, повлекшее причинение здоровья человеку, но и оставил место ДТП.

В Свияжске водитель снегохода на полном ходу врезался в 11-летнюю девочку. У девочки травма плеча, водитель уехал с места происшествия.

Ранее суд арестовал пьяного водителя, сбившего девушку на тротуаре улицы Орджоникидзе.

Видео: ВК/PRO ​​Казань / Татарстан