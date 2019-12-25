Суд арестовал пьяного водителя, сбившего девушку на тротуаре улицы Орджоникидзе

В результате наезда петербурженка получила тяжелые травмы.

Московский райсуд Петербурга по ходатайству полицейского следствия заключил под стражу водителя, который сбил девушку на перекрестке Орджоникидзе и Космонавтов. Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел вечером 7 марта.

Известно, что 45-летний водитель "Мицубиси ASX" сел за руль пьяным и у дома №53/56 по улице Орджоникидзе не справился с управлением и вылетел на тротуар. Там автомобиль наехал на 23-летнюю девушку и затем врезался в столб электроосвещения. В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована, в полиции в тот же день возбудили уголовное дело

Тем временем, бывшего юриста ЗакСа Анну Довгалюк лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

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