Бывшего юриста ЗакСа Анну Довгалюк лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей

Девушка могла находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но медосвидетельствование она не стала проходить.

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района привлек к административной ответственности бывшего юриста Законодательного собрания Петербурга Анну Довгалюк. Девушку наказали за то, что она отказалась проходить медицинское освидетельствование.

23-го января 2020-го года попала в ДТП на "Мерседесе" на Херсонской улице. У Довгалюк были признаки алкогольного опьянения: нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы.

Подсудимая на судебное заседание не явилась. Женщине назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили права управлять автомобилем на 1,5 года.

После инцидента юриста в тот же день уволили из ЗакСа. Председатель парламента Вячеслав Макаров заявил о том, что ЗакС — это зона трезвости.

Видео: Piter.TV