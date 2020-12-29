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Из ЗакСа уволили юристку после "пьяного" ДТП на Херсонской улице
Сегодня, 16:33
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nadezhda_sib

Из ЗакСа уволили юристку после "пьяного" ДТП на Херсонской улице

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Председатель ЗакСа назвал парламент "зоной трезвости".

Сотрудницу Законодательного собрания, которая попала в ДТП в нетрезвом виде, уволили из петербургского парламента. Об этом сообщил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Решение относительно дальнейшей судьбы Анны Довгалюк в Мариинском дворце приняли спустя несколько часов после аварии. 

Напомним, девушка попала в ДТП на Херсонской улице в Петербург 23 января. Автомобиль Mercedes S450 врезался в машину, которая стояла на светофоре. От медосвидетельствования она отказалась. Момент аварии попал на видео. 

Ранее активистка приобрела известность после флешмоба, который нацелен на борьбу с "менсперндингом". Девушка выливала жидкость на штаны пассажирам петербургского метро, которые широко раздвигали ноги. 

Фото: Instagram / @anna_boni_lu

Теги: анна довгалюк, закс, нетрезвое дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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