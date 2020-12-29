Из ЗакСа уволили юристку после "пьяного" ДТП на Херсонской улице

Председатель ЗакСа назвал парламент "зоной трезвости".

Сотрудницу Законодательного собрания, которая попала в ДТП в нетрезвом виде, уволили из петербургского парламента. Об этом сообщил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Решение относительно дальнейшей судьбы Анны Довгалюк в Мариинском дворце приняли спустя несколько часов после аварии.

Напомним, девушка попала в ДТП на Херсонской улице в Петербург 23 января. Автомобиль Mercedes S450 врезался в машину, которая стояла на светофоре. От медосвидетельствования она отказалась. Момент аварии попал на видео.

Ранее активистка приобрела известность после флешмоба, который нацелен на борьбу с "менсперндингом". Девушка выливала жидкость на штаны пассажирам петербургского метро, которые широко раздвигали ноги.

Фото: Instagram / @anna_boni_lu