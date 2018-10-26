Активистка Довгалюк призналась, что ее акция с "поливанием штанов в метро" была фейком

Петербуржец написал заявление в МВД по Петербургу и Ленобласти, и правоохранители провели проверку по факту появления этого ролика в сети. Все мужчины, облитые девушкой, были актерами, с которыми предварительно заключили документы о неразглашении информации.

Активистка Анна Довгалюк, устроившая флешмоб в метро с обливанием штанов, призналась, что ее акция была фейком. Об этом в социальных сетях сообщил один из петербуржцев.

Мужчина написал заявление в МВД по Петербургу и Ленобласти, и правоохранители провели проверку по факту появления этого ролика в сети. Полиция опросили служащих метро, установила личность Довгалюк и ее помощников, но, допросив их, состава преступления в их действиях не нашла. Оказывается, все мужчины, облитые девушкой, были актерами, с которыми предварительно заключили документы о неразглашении информации. В возбуждении уголовного дела петербуржцу отказали.

На данном ролике знакомая Довгалюк обливает водой 70 (семьдесят) человек, которые являлись актерами. С ними были составлены договора о неразглашении информации. Пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время проверки Довгалюк призналась сотрудникам МВД, что она и ее друзья снимали видео с великой целью: "показать, что нынешнее общество готово обратить внимание на шуточный ролик, а не на более серьезные проблемы социума". В бутылках вместо отбеливателя оказалась простая вода, и на при съемках ролика ни одни джинсы не пострадали.

Девушка, обливающая на видеоролике актеров, является знакомой Довгалюк, которую она попросила поучаствовать в своем эксперименте. Поскольку в бутылке находилась обычная вода, и видеоролик был постановочный, в действиях знакомой Довгалюк не было никаких противоправных намерений. Пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате Довгалюк получила от правоохранителей лишь замечание за то, что проводила съемку в метрополитене без согласования с сотрудниками питерской подземки.

Напомним, 25 сентября на YouTube появился ролик, в котором неизвестная девушка в вагонах метро поливает мужчин с раздвинутыми ногами. На видео также было обращение студентки СПбГУ Анны Довгалюк, которая рассказала, что она и ее друзья борются с мужской привычкой раздвигать ноги в сидячем положении. По словам Довгалюк, в бутылке, из которой активистка поливала мужчин, была вода с сильной дозой отбеливателя.

В тот же день в сети появилась информация, что ролик - постановочный, и все люди на нем - специально подготовленные актеры. В беседе с Piter.TV Довгалюк ответила, что ее акция была настоящей, и также заявила, что никто из мужчин "пока не подал на них в суд".

Фото и видео: Анна Довгалюк / YouTube.