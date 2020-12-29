Сотрудница Заксобрания попала в ДТП на Херсонской

От освидетельствования девушка отказалась.

Сотрудница Заксобрания Анна Довгалюк, известная по флешмобам в петербургском метро в качестве активистки, попала в ДТП на Херсонской улице в Петербурге. Проект "Дорожный инспектор" на канале в Youtube рассказал подробности аварии.

В полицию поступила заявка об аварии у дома № 1/7 по Херсонской улице, которая произошла в пятом часу утра. Автомобиль Mercedes S450 врезался в машину, которая стояла на светофоре. Полицейские обнаружили, что девушка за рулем иномарки оказалась "навеселе". После того, как инспекторы попросили ее сесть в автомобиль, девушка отказалась.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, записи с которых оказались в распоряжении Piter.tv.

Активистка Анна Довгалюк, ранее устроившая флешмоб в метро с обливанием штанов, призналась, что ее акция была фейком. Позже стало известно, что она устроилась на работу в Законодательное собрание города.

Видео: Piter.tv