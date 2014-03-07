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Пьяный водитель сбил девушку на перекрёстке Орджоникидзе и Космонавтов
Вчера, 23:34
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kraratau27

Пьяный водитель сбил девушку на перекрёстке Орджоникидзе и Космонавтов

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На данный момент девушку госпитализировали.

Вечером 7 марта в Московской районе пьяный водитель на Mitsubishi сбил девушку. Об этом написали пользователи в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб "ВКонтакте". Как рассказали сами очевидцы, водитель нарушил правила дорожного движения и сбил девушку-пешехода, затем врезался в световую опору. Стоит отметить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

На место аварии приехали скорая помощь и пожарные. На данный момент девушку госпитализировали. 

Ранее мы писали, что Росгвардия протаранила иномарку на перекрестке в Купчино. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: дтп, происшествие
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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