Росгвардия протаранила иномарку на перекрестке в Купчино

В пятницу, 5 марта, во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием машины Росгвардии. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.
Машины столкнулись на пересечении Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека. Судя по записи, автомобиль Росгвардии начал движение на красный цвет светофора. В результате машина протаранила на перекрестке Chevrolet.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы писали, что в массовой аварии на КАД пострадали трое.
Видео: Piter.TV
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