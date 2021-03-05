Росгвардия протаранила иномарку на перекрестке в Купчино

Информация о пострадавших уточняется.

В пятницу, 5 марта, во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием машины Росгвардии. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Машины столкнулись на пересечении Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека. Судя по записи, автомобиль Росгвардии начал движение на красный цвет светофора. В результате машина протаранила на перекрестке Chevrolet.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что в массовой аварии на КАД пострадали трое.

Видео: Piter.TV