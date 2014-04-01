Из-под завалов спасатели извлекли пострадавшую женщину.

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир. Об этом журналистам рассказали представители ГУ МЧС по региону. В экстренном ведомстве заявили, что по предварительной версии в девятиэтажном одноподъездном кирпичном здании произошел хлопок газа.

В 20:44 мск 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) по улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. Предварительно произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Уточняется, что из-под завалов специалисты смогли извлечь женщину. Пострадавшая передана в медицинское учреждение. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. Также спасатели заявили, что обнаружено тело одного погибшего. Речь идет о мужчине.

В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме.

Видео: ГУ МЧС по Татарстану