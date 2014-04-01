В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома

Эксперты проверят здание, после чего решат, могут ли жильцы вернуться в квартиры.

В Зеленодольске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после обрушения шести квартир жилого дома. Об этом журналистам рассказал региональный начальник ГУ МЧС Рафис Хабибуллин. Чиновник напомнил, что в городе Татарстана зафиксирован сначала хлопок газа, а после - обрушение нескольких квартир в многоэтажном кирпичном здании. Специальный режим будет действовать до момента завершения восстановительных работ в пострадавшем доме.

Вводим режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в районе, городе. Нарушено жизнеобеспечение населения, поэтому принимаем такое решение. Руслан Хабибуллин, глава ГУ МЧС по Татарстану

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев добавил СМИ, что уже 30 марта поврежденное здание должны обследовать представители министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и Госстройнадзора. По заключению профильных ведомств будет принято решение о том, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры и когда.

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир.

Фото: ГУ МЧС по Татарстану