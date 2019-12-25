  1. Главная
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в содействии распространению наркотиков
Сегодня, 11:58
Мужчина успел получить от работодателя 300 долларов на криптокошелек.

На территории Таиланда задержан россиянин по подозрению в содействии распространению наркотических веществ. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания Matichon со ссылкой на сообщение от правоохранительных органов. Известно, что  27-летний Семен Каспарян в провинции Пхукет расклеивал листовки с рекламой запрещенки. За каждый такой анонс он получал по одному доллару.  В результате злоумышленника задержали на острове Самуи. Сейчас он является ключевым подозреваемым в уголовном деле. В рамках обыска в номере отеля, где проживал наш соотечественник, оперативники нашли множество листовок-наклеек с QR-кодами. Эти ссылки переправляли человека на сайт, предлагающий приобрести различные наркотики. По данным следственных органов иностранного государства, Каспарян связался с неизвестным через чат в Telegram. Затем курьер отправил ему рекламу с наклейками для последующего распространения. Криминальной деятельностью мужчина успешно занимался на протяжении трех дней. таким образом он получил на криптокошелек сумму в 300 долларов.

Фото: pxhere.com

