Российскому туристу запретят въезд в Таиланд на 99 лет за курение айкоса в буддийском храме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, мужчина приехал вместе с группой на экскурсию в храм Ват Калаянамит Варамахавихара. Во время визита он отошел в сторону, чтобы покурить айкос. Его задержали местные правоохранители и отвели в участок. Отмечается, что из-за незнания английского языка турист не сразу понял, за что он был задержан.

Отмечается, что в Таиланде действует запрет на запрет на ввоз, продажу, хранение и использование электронных сигарет. Туристу также грозит штраф до 2,5 млн рублей.

Фото: pxhere.com