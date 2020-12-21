Хотя бы одним компонентом привились свыше 6000 человек.

В ГУП "ТЭК СПб" вакцинировались от коронавируса 81,5% сотрудников – хотя бы одним компонентом привились свыше 6000 человек. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе организации.

В отопительный сезон ТЭК не может допустить, чтобы инфекция выбила сотрудников из колеи и нарушила работу предприятия. От нас зависит надежное теплоснабжение жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий. пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Также, ранее стало известно, что в Петербурге 2 387 организаций получили свой QR-код, который подтверждает вакцинацию 60% персонала. Однако власти Петербурга недовольны ни темпом вакцинации, ни эпидемиологической ситуацией в городе. Поэтому в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан, а также дополнительные коронавирусные ограничения.

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