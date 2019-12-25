В Петербурге вакцинировались более двух тысяч предприятий

Статус "Вакцинирован" начали присваивать в июле.

В пятницу, 15 октября, в Смольном сообщили, что 2 387 организаций города получили свой QR-код, который подтверждает вакцинацию 60% персонала.

Статус "Вакцинирован" предприятия начали присваивать в июле, он носит добровольный характер. Некоторые предприятия, имеющие филиалы, получили несколько QR-кодов. Всего выдали 4 210 QR-кодов. Лидеры – организации розничной торговли и общественного питания.

Однако заявки на коды поступили от 5 604 организаций по более чем десяти тысячам адресов, то есть половина не подтвердила иммунный статус. В Смольном напомнили, что долю привитых сотрудников определяют после валидации сертификатов через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

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Фото: Piter.tv