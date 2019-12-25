Коронавирусную ситуацию в Ленобласти назвали неблагоприятной

В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости.

В пятницу, 15 октября, руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк оценила ситуацию с коронавирусом. По ее словам, введенные коронавирусные ограничения связаны с недостаточным числом вакцинированных для создания коллективного иммунитета. Об этом сообщил ТАСС.

В целом ситуацию оценили как неблагоприятную, также заметен рост заболеваемости. По словам Историк, регион достиг одних из самых высоких цифр по суточному приросту случаев коронавируса. Предпосылок для снижения пока нет.

По словам заместителя председателя правительства области по социальным вопросам Николая Емельянова, администрация должна создать безопасную обстановку для работы, оказания и получения услуг, поэтому задачи введения локдауна пока не стоит.

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Фото: Piter.tv