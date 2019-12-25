В Петербурге 80% сотрудников транспортной отрасли привились от COVID-19

Сегодня более 80% сотрудников транспортных компаний имеют при себе справку о вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода.

В Петербурге 80% сотрудников транспортной отрасли вакцинировались от коронавируса. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня более 80% сотрудников транспортных компаний имеют при себе справку о вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода. Общий процент вакцинированных, переболевших, а также имеющих противопоказания, составляет 86,2% (34 890 человек из 40 752). Агрегаторы такси "Ситимобил", "Таксовичкоф", "Яндекс.Такси" и другие компании также приняли меры по повышению уровня вакцинации среди своих водителей.

Однако главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова недовольна темпами вакцинации. Поэтому в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан.

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